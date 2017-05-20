Guardian: переговоры по Brexit могут стартовать 19 июня

Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) могут начаться 19 июня, сообщает The Guardian.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье запланировал начало обсуждения Brexit на 19 июня.

Издание отмечает, что рабочая группа Европейской комиссии по Brexit во главе с Барнье поделилась предложенной датой с ключевыми фигурами в Брюсселе на прошлой неделе.

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Brexit negotiations set to start on 19 June

Первая встреча Барнье с его коллегой из Великобритании Девисом Девисом, скорее всего, состоится в недавно открытом здании в Брюсселе, где находится главное помещение для встреч в ЕС. Из-за необычной архитектуры здание получило название «Космическое яйцо».

29 апреля лидеры ЕС одобрили указания по ведению переговоров о Brexit.

Еще по этой теме