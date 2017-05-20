Guardian: переговоры по Brexit могут стартовать 19 июня

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) могут начаться 19 июня, сообщает The Guardian.

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Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье запланировал начало обсуждения Brexit на 19 июня.

Издание отмечает, что рабочая группа Европейской комиссии по Brexit во главе с Барнье поделилась предложенной датой с ключевыми фигурами в Брюсселе на прошлой неделе.

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Первая встреча Барнье с его коллегой из Великобритании Девисом Девисом, скорее всего, состоится в недавно открытом здании в Брюсселе, где находится главное помещение для встреч в ЕС. Из-за необычной архитектуры здание получило название «Космическое яйцо».

29 апреля лидеры ЕС одобрили указания по ведению переговоров о Brexit.

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