Трамп признал, что увольнение главы ФБР сняло «сильное давление»

Президент США Дональд Трамп признался на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что испытывал сильное давление со стороны ФБР и его экс-директора Джеймса Коми из-за России, передает The New York Times.

Изданию удалось ознакомиться с запиской со встречи политиков в Вашингтоне. Согласно полученной информации, Трамп охарактеризовал Коми как «сумасшедшего» и «психа».

«Я только что уволил директора ФБР. Он был сумасшедшим, реальным психом… Я столкнулся с сильным давлением из-за России. Но с этим покончено», − цитирует The New York Times слова Трампа.

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Напомним, это не первая утечка со встречи Трампа и Лаврова. Ранее The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым якобы раскрыл секретные данные, касающиеся ИГ.

Позже Трамп заявил, что имел полное право делиться с Россией информацией.

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