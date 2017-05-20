В Мексике толпа пыталась линчевать россиянина за оскорбления

В Мексике в курортном городе Канкун сотни людей решили линчевать россиянина Алексея Макеева после публикации видео на YouTube, где он выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес мексиканцев.

Как сообщает издание Excelsior, люди собрались около дома Макеева после того, как о его местонахождении стало известно из социальных сетей. Собравшиеся заставили его выйти из дома, а затем толпа атаковала его. Во время потасовки россиянин ранил молодого человека ножом.

К тому времени, как приехала полиция, Макеев был сильно избит. Оба пострадавших были госпитализированы.

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Консул России в Мексике Дмитрий Болбот заявил, что в посольство поступает «противоречивая информация», что в результате потасовки Макеев пострадал и что он ранил мексиканца.

Дипломат добавил, что в России Макеев известен тем, что снимался в передаче «Чистосердечное признание». По словам консула, в ней говорилось о том, что Макеев нападал на граждан России и проходил принудительное лечение.