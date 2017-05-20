Вейонис вернул в Сейм поправки о запрете пива в двухлитровках

 

Фото: Ieva Makare / LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня вернул в Сейм на повторное рассмотрение поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с 1 сентября сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках емкостью больше 1 литра. Об этом агентству ЛETA сообщили в президентской канцелярии.

Большое потребление алкоголя и привычки его употребления в латвийском обществе, особенно в сельской местности и среди молодежи, заставляют искать новые и эффективные решения по ограничению употребления и доступности алкоголя, указывает президент.

Вейонис одобряет включенные в закон ограничения на торговлю алкоголем и продвижение к отказу от продажи алкоголя в пластмассовых бутылках большой емкости, но при этом

предлагает рассмотреть возможности вообще отказаться от использования пластмассовой тары в производстве и обороте алкогольных напитков.

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«Запрет на продажу алкогольных напитков в пластмассовой таре в гораздо большей мере снизил бы доступность и потребление алкоголя и улучшил бы общее здоровье общества», - указывает президент в письме спикеру Сейма Инаре Мурниеце.

Так как большая часть пластмассовых изделий, включая упаковку алкогольных напитков, поступает в окружающую среду в виде отходов, в процессе их длительного разложения среде наносится существенный ущерб, подчеркивает Вейонис.

С просьбой не провозглашать принятые Сеймом поправки к закону об обороте алкогольных напитков к президенту обратились 20 депутатов Сейма.

Как сообщалось, 11 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках емкостью больше 1 литра.

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