Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в начале первого визита за рубеж

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию - его первый визит за рубеж начался. После этого он направится в Израиль, ПНА, Ватикан и Италию, а также примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и саммите «Большой семерки» на Сицилии.

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Reuters со ссылкой на Al-Jazeera передает, что самолет лидера США приземлился в аэропорту Эр-Рияда.

Саудовская Аравия - стартовый этап первой поездки за границу Трампа с момента вступления в должность президента США.

В Эр-Рияде он проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а также примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран.

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр анонсировал ранее подписание политических соглашений и крупных контрактов с компаниями из США. При этом постпред королевства при ООН Абдалла аль-Муаллими рассказалРИА «Новости», что пока в Саудовской Аравии «нет понимания, что он (Трамп) намерен предложить».

Сам президент США, анонсируя свою поездку, сообщил, что его визит в Саудовскую Аравию поможет заложить основы для борьбы с терроризмом.

В феврале американские СМИ сообщали, что США обдумывают создание военного союза против Ирана с участием арабских стран, а также Израиля.

Тогда The Wall Street Journal сообщал, что Саудовская Аравия и ОАЭ, давние враги Израиля, в качестве одного из условий за их согласие взаимодействовать добиваются от Трампа отмены закона о возмещении ущерба от терактов 11 сентября. Он дает право семьям жертв атак, организованных международными террористическими организациями, подавать иски против поддерживающих их государств. В первую очередь он позволяет подать в суд на Саудовскую Аравию тем американцам, которые потеряли родных во время терактов 11 сентября 2001 года.

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