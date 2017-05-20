Американка обожглась кофе и получила $100 тыс. компенсации

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В США женщина через суд добилась компенсации 100 тысяч долларов после того, как обожглась горячим кофе в Starbucks, сообщает USA Today.

Джоанна Могаверо, мать троих детей, получила ожоги первой и второй степени после того, как из чашки вылетела крышка и очень горячий кофе (87 °С) вылился ей на колени. Инцидент произошел в 2014 году.

Ее адвокат утверждает, что Starbucks должен предупреждать своих клиентов о том, что крышка может соскочить с чашки.

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Жюри присяжных присудило Могаверо $15 тысяч возмещения на погашение медицинских счетов и $85 тысяч - за причиненные боль и страдания.

Ранее окружной суд Дублина постановил, чтобы ирландский лоукостер Ryanair выплатил 10,5 тыс. евро пассажирке, которая облилась чаем в самолете авиакомпании. Напомним, что ранее суд в США обязал компанию Starbucks выплатить 2,76 млрд долларов за нарушение условий контракта, заключенного ею с компанией Kraft Foods. С 2008-го по 2011 год эта компания занималась поставками пачек кофе Starbucks в магазины. Это сотрудничество закончилось раньше срока: Starbucks обвинила своего партнера в многочисленных нарушениях условий контракта и в ненадлежащем использовании ее бренда.


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