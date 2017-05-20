 

Фото: CARSTEN KOALL / EPA

На сегодняшний день перемирия между сторонами конфликта на Донбассе не существует. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в субботу, 20 мая.

Еще по этой теме

«Мы должны сообщить, что перемирие на сегодня еще не существует и, кроме того, еще минские договоренности выполняются не полностью», – сказала она.

Меркель также перечислила темы, которые будут обсуждаться во время встречи с Порошенко, это, в частности гуманитарная ситуация Донбассе.

Реклама

«Также (обсудим, – ред.) мой разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном, как нам работать в дальнейшем в рамках минских соглашений. (Поговорим, – ред.) о том, что встречи в «нормандском» формате и в дальнейшем будут продолжаться, обсудим о возможную встречу в будущем глав четырех государств», – сказала Меркель.

Также, по ее словам, речь пойдет о реформах в Украине.

В свою очередь Порошенко заявил, что Украина не видит альтернативы минским договоренностям.

«Мы не видим никакой альтернативы минским договоренностям и настаиваем на их полном выполнении»,

– сказал президент.

По его словам, значительная часть сегодняшнего разговора с Меркель будет посвящена минскому процессу.

Ранее Порошенко заявлял, что рассчитывает на эффективную работу «нормандской четверки» после избрания Макрона на пост президента Франции.

Еще по этой теме
Трамп призвал Россию и Украину к миру

Трамп призвал Россию и Украину к миру

Верховная Рада запретила на Украине георгиевскую ленточку

Верховная Рада запретила на Украине георгиевскую ленточку

Путин: Переоснащаем армию для границы с Украиной

Путин: Переоснащаем армию для границы с Украиной


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Daudzeses pag., 180000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 38990 EUR

reklama.vesti.lv

Умилительное видео: Когда дождался того самого момента в песне Wo&Men

Умилительное видео: Когда дождался того самого момента в песне

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы Showbiz

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы

«Жить было не на что»: Ангелина Вовк рассказала, как осталась бе Showbiz

«Жить было не на что»: Ангелина Вовк рассказала, как осталась бе

Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы Hi-Tech

Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы

Британцы считают Instagram депрессивной соцсетью Hi-Tech

Британцы считают Instagram депрессивной соцсетью

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 