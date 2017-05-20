Трамп заключил крупнейшую оружейную сделку в истории США

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию заключил соглашение о поставке Эр-Рияду вооружения на сумму в 109,7 млрд долларов. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, который назвал документ крупнейшей единоразовой оружейной сделкой в истории США.

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«Президент только что завершил в Саудовской Аравии заключение крупнейшей сделкой по поставке вооружения за всю историю США. Он согласовал поставку вооружений за 109,7 млрд долларов», - сообщил Спайсер. Он добавил, что это «прекрасная новость для американских компаний и американских работников, которые получат рабочие места».

По данным Reuters, сделка, призванная укрепить возможность противодействия Ирану, предусматривает возможность расширения до 350 млрд долларов на протяжении последующих 10 лет.

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Общий же пакет договоренностей между США и Саудовской Аравией, который подписали в субботу Трамп и король Сальман бен Абедель Азиз, оценивается в 280 млрд долларов,

утверждает Sky News Arabia. По данным телеканала, реализация соглашений займет около 10 лет.

Соглашение предусматривает, в частности, поставку ракет, бомб, бронетехники, систем ПРО THAAD, боевых кораблей прибрежной зоны.

СМИ полагают, что главная цель оружейных поставок США - усилить военный потенциал Саудовской Аравии. Это позволит США выделять меньше ресурсов на оказание военной поддержки Эр-Рияду.

Церемония прошла в королевском дворце «Аль-Ямама», где ранее состоялся американо-саудовский саммит.

Эр-Рияд - первая остановка в дебютном зарубежном турне Трампа в ранге президента США. 21 мая Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, а затем в переговорах в расширенном формате, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.

Супруга и дочь Трампа не стали покрывать головы

Сопровождающие президента США Дональда Трампа в поездке в Саудовскую Аравию супруга Мелания и его дочь Иванка постарались соблюсти предписанный в ультраконсервативном исламском государстве дресс-код для женщин, но отказались от головных уборов, отмечает ТАСС.

Мелания Трамп, направившаяся в поездку в ярко-оранжевой кожаной юбке чуть ниже колена и трикотажном джемпере цвета слоновой кости, сошла в Эр-Рияде по трапу с самолета в черном костюме-комбинезоне из легких тканей, полностью закрывающем руки и ноги, с золотым массивным поясом. На шее у нее было броское золотое колье-цепочка.

Не стала надевать головной убор и Иванка Трамп, которая также сменила во время перелета легкое летнее короткое платье на длинное, до щиколотки, черное с красно-белым цветочным рисунком и длинными рукавами.

Отметим, что два года назад, во время визита Барака Обама в королевство, Трамп в своем Twitter раскритиковал Мишель Обаму за несоблюдение этикета и отказ покрыть голову, назвав это «оскорблением саудовцев».





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