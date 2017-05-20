В Афганистане боевики напали на банк: погибли полицейские

В афганской провинции Гардези боевики напали на отделение «Кабул Банк» – погибли два полицейских. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местных чиновников в субботу, 20 мая.

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«В результате нападения боевиков в полицейской форме на банк в юго-восточной провинции Афганистана Пактия 20 мая погибло двое полицейских, 31 человек был ранен», – говорится в сообщении.

Сообщается, что нападающих было трое, все они были убиты силами безопасности. Раненые находятся в больнице. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

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