В Эстонии британские солдаты на бронемашине вылетели с дороги

В пятницу около 18.00 в волости Сонда близ деревни Соонурме в Эстонии бронемашина вылетела с дороги. В результате ДТП пострадали 35-летний водитель и 33-летний мужчина. Стало известно, что речь идет о британских солдатах. Обоих доставили в Ракверескую больницу.

Офицер связи британцев Джон Лайонс заявил Postimees, что пострадавшие солдаты входят в состав подразделения Великобритании, который весной прибыл в Эстонию и принимает участие в учениях.

«Оба солдата получили небольшие травмы. Скорая помощь отвезла их в больницу, но врачи практически сразу отпустили их. Сейчас они находятся в казарме», - сказал Лайонс.

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По его словам, начато внутреннее расследование.