Избранный на второй срок президент Ирана принимает поздравления

МВД Ирана провозгласило Хассана Роухани победителем президентских выборов. В первом туре он получил более 50%, или 23,53 млн голосов в свою поддержку. На участки же пришли более 41 млн избирателей.

Ближайший конкурент Роухани экс-глава генпрокураты страны Эбрахим Раиси набрал 15,78 млн голосов.

Часть соперников Роухани уже высказали ему поздравления с победой. Поздравили иранского лидера и из-за рубежа: поздравления прислали лидеры Китая, России и Сирии Си Цзиньпин, Владимир Путин и Башар Асад.

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Выборы в Иране шли два дня, кроме президента выбирались составы парламента и городских советов. Судя пофотографиям в соцсетях, иранцы выстраивались в очереди, чтобы проголосовать. Явка составила около 70%.

Благодарность жителям за участие в выборах высказал и духовный глава Ирана — аятолла Али Хаменеи. «Иранские выборы 2017 года были славными и исторически эпичными. Лидер революции аятолла Хаменеи благодарит иранцев», — сказано в Twitter верховного руководителя исламской республики.