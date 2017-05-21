Посетителей Каннского фестиваля эвакуировали из-за звонка о бомбе

На знаменитой набережной Круазетт в Каннах (Франция) проходит экстренная эвакуация участников и зрителей юбилейного праздника кино.
Сотрудники службы безопасности Дворца фестивалей и конгрессов попросили публику покинуть его помещения.
Как сообщает с места событий «Интерфакс», неизвестный сообщил в полицию о якобы заложенной в здании бомбе.
По итогам быстрой проверки выяснилось, что угроза ложная.
Публика, кинодеятели и журналисты вернулись во дворец.
70-й Международный Каннский кинофестиваль открылся на прошлой неделе. В конкурсной программе есть российский фильм — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Из-за угрозы терроризма, в частности прошлогоднего теракта в другом городе Лазурного берега — Ницце охрану кинофорума обеспечивают не только наземные, но и морские подразделения.Еще по этой теме