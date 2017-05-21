Посетителей Каннского фестиваля эвакуировали из-за звонка о бомбе

На знаменитой набережной Круазетт в Каннах (Франция) проходит экстренная эвакуация участников и зрителей юбилейного праздника кино.

Сотрудники службы безопасности Дворца фестивалей и конгрессов попросили публику покинуть его помещения.

Как сообщает с места событий «Интерфакс», неизвестный сообщил в полицию о якобы заложенной в здании бомбе.

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По итогам быстрой проверки выяснилось, что угроза ложная.

Публика, кинодеятели и журналисты вернулись во дворец.

70-й Международный Каннский кинофестиваль открылся на прошлой неделе. В конкурсной программе есть российский фильм — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Из-за угрозы терроризма, в частности прошлогоднего теракта в другом городе Лазурного берега — Ницце охрану кинофорума обеспечивают не только наземные, но и морские подразделения.

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