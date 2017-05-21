СМИ сообщили о пропажах оружия из армии Германии

За последние годы в бундесвере пропало больше оружия, чем было известно до сих пор. Об этом в субботу, 20 мая, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на внутренний документ министерства обороны ФРГ.

Согласно публикации, в 2015 году после учебных стрельб в немецкой армии исчезли три автомата G36, две автоматические винтовки G3 и один пистолет P8. Годом позже были зарегистрированы пропажи двух G36, одного P8 и трех сигнальных пистолетов.

Федеральная прокуратура расследует, не связано ли исчезновение двух автоматов, пистолета P8 и еще одного сигнального пистолета из бронетранспортера в феврале этого года с делом подозреваемого в причастности к терроризму старшего лейтенанта Франко А. (Franko A.). БТР был взломан на полигоне Мунстер.