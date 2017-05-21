СМИ сообщили о пропажах оружия из армии Германии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

За последние годы в бундесвере пропало больше оружия, чем было известно до сих пор. Об этом в субботу, 20 мая, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на внутренний документ министерства обороны ФРГ.

Согласно публикации, в 2015 году после учебных стрельб в немецкой армии исчезли три автомата G36, две автоматические винтовки G3 и один пистолет P8. Годом позже были зарегистрированы пропажи двух G36, одного P8 и трех сигнальных пистолетов.

Федеральная прокуратура расследует, не связано ли исчезновение двух автоматов, пистолета P8 и еще одного сигнального пистолета из бронетранспортера в феврале этого года с делом подозреваемого в причастности к терроризму старшего лейтенанта Франко А. (Franko A.). БТР был взломан на полигоне Мунстер.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 192000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

«Жить было не на что»: Ангелина Вовк рассказала, как осталась бе Showbiz

«Жить было не на что»: Ангелина Вовк рассказала, как осталась бе

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера Showbiz

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы Showbiz

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы

Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии? Hi-Tech

Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии?

Лере Кудрявцевой вызвали врачей прямо на съемочную площадку Showbiz

Лере Кудрявцевой вызвали врачей прямо на съемочную площадку

Германия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 