В Бельгии скандал из-за полицейского с крестом тамплиеров на бронежилете

Бельгийская полиция
 

Бельгийская полиция. Фото: REUTERS/Scanpix

Власти в бельгийской Валлонии ведут разбирательство в связи с тем, что сотрудник правоохранительных органов во время дежурства носил бронежилет, на котором был изображён крест тамплиеров. Об этом сообщает сайт RTBF.

Скандал возник после того, как СМИ засняли полицейского с таким нагрудным знаком. Журналисты посчитали, что символ подразумевает связь сотрудника полиции с правоэкстремистскими организациями.

Сам полицейский опроверг связь с радикальными движениями и заявил, что носил знак с января 2016 года

и никто до этого момента ни разу не сделал ему замечания.

Реклама

В правоохранительных органах отметили, что «ношение неавторизованных бейджей запрещено кодексом поведения». Теперь полицейского планируется наказать за нарушение профессиональной этики.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65900 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 171000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 270000 EUR

reklama.vesti.lv

Найдено простое средство для пробуждения «уснувшего» либидо Wo&Men

Найдено простое средство для пробуждения «уснувшего» либидо

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера Showbiz

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике Hi-Tech

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике

Умилительное видео: Когда дождался того самого момента в песне Wo&Men

Умилительное видео: Когда дождался того самого момента в песне

Британцы считают Instagram депрессивной соцсетью Hi-Tech

Британцы считают Instagram депрессивной соцсетью

За рубежом

Полиция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 