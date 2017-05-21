В Бельгии скандал из-за полицейского с крестом тамплиеров на бронежилете

Власти в бельгийской Валлонии ведут разбирательство в связи с тем, что сотрудник правоохранительных органов во время дежурства носил бронежилет, на котором был изображён крест тамплиеров. Об этом сообщает сайт RTBF.

Скандал возник после того, как СМИ засняли полицейского с таким нагрудным знаком. Журналисты посчитали, что символ подразумевает связь сотрудника полиции с правоэкстремистскими организациями.

Сам полицейский опроверг связь с радикальными движениями и заявил, что носил знак с января 2016 года

и никто до этого момента ни разу не сделал ему замечания.

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В правоохранительных органах отметили, что «ношение неавторизованных бейджей запрещено кодексом поведения». Теперь полицейского планируется наказать за нарушение профессиональной этики.