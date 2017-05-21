В Японии мужчина атаковал гуляющих с ножом и битой: до 10 раненых

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Мужчина с ножом и бейсбольной битой напал на прохожих в парке города Мацудо в японской префектуре Тиба: ранения получили до десяти человек. В числе госпитализированных и сам нападавший, передает агентство Kyodo.

По данным Kyodo, в ходе двух нападений пострадали шесть человек. Национальная компания NHK ранее сообщала о двух инцидентах и десяти раненых. В полиции эти данные не подтвердили.

Полиция уже задержала нападавшего и допрашивает его. На данный момент о его мотивах ничего неизвестно.

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Медики уточнили, что двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Японии периодически происходят подобные инциденты бессмысленного и беспричинного проявления жестокости

- их называют «делом прохожего-дьявола», напоминает РИА «Новости».

Самое громкое преступление такого рода произошло в июне 2008 года в Токио в оживленном районе Акихабара - оно получило название «резни на Акихибаре». Преступник въехал в толпу людей на грузовике, который перекрыл улицу, а затем начал без разбора наносить ножевые ранения прохожим.

Тогда погибли семь человек, более десятка были ранены. После задержания 26-летний убийца заявил, что специально приехал в Токио из префектуры Сидзуока, чтобы убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни. Его приговорили к смертной казни.

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