Водитель грузовика протаранил 20 автомобилей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В российском Владивостоке произошло ДТП с участием 20 автомобилей. Водитель грузовика Ниссан Дизель не успел затомозить перед светофором на улице Алеутской и разбил 19 машин, передает УМВД по Приморскому краю.

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По данным полиции, в аварии пострадал один человек – 10-летний ребенок находился на заднем пассажирском сидении одной из автомашин. К счастью, он был пристегнут ремнем безопасности.

Водителя грузовика направили на медицинское освидетельствование. В отношении него составлен административный материал, ведется расследование.

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Уже установлено, что водитель в 2016 году привлекался к ответственности за нарушение статьи «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий», ранее в 2017 году – за превышение скорости.

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