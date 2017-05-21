В Канаде морской лев утащил девочку в воду

В канадском городе Ричмонд морской лев вцепился в платье девочки и утащил ее в воду. Видео инцидента опубликовал на YouTube местный студент.

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В начале ролика животное неспешно плавает рядом, а люди на причале бросают ему куски хлеба.

Но когда девочка села на край причала, морской лев одним рывком стащил ее в воду под крики шокированных очевидцев.

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На помощь ребенку в воду моментально бросился мужчина и благополучно вытащил его обратно на причал.

Автор ролика утверждает, что в результате инцидента никто не пострадал.

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