В Афганистане застрелили немку и похитили гражданку Финляндии

В столице Афганистана Кабуле вооруженные люди убили немку и похитили гражданку Финляндии, сообщает DW со ссылкой на пресс-секретаря афганского министерства внутренних дел Наджиба Даниша.

В ходе нападения был также убит охранник отеля, где размещалась шведская неправительственная гуманитарная организация Operation Mercy.

МИД Германии подтвердил факт гибели немецкой гражданки.

Реклама

В МИД Финляндии в свою очередь сообщили, что финские власти выясняют детали случившегося. «В настоящее время информации о преступниках нет.

Финляндия потребовала немедленно освободить похищенную»,

- цитирует сообщение ТАСС.

DW указывает, что в связи с обострением ситуации в Афганистане многие международные организации сокращают число сотрудников в этой стране и принимают дополнительные меры безопасности. Так, немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) в мае закрыло свое бюро в центре Кабула, переведя сотрудников в находящийся под усиленной охраной лагерь на окраине афганской столицы.

Генеральное консульство Германии в Мазари-Шарифе зимой после атаки талибов было переведено на немецкую военную базу.

Еще по этой теме