В Афганистане застрелили немку и похитили гражданку Финляндии

В столице Афганистана Кабуле вооруженные люди убили немку и похитили гражданку Финляндии, сообщает DW со ссылкой на пресс-секретаря афганского министерства внутренних дел Наджиба Даниша.
В ходе нападения был также убит охранник отеля, где размещалась шведская неправительственная гуманитарная организация Operation Mercy.
МИД Германии подтвердил факт гибели немецкой гражданки.
В МИД Финляндии в свою очередь сообщили, что финские власти выясняют детали случившегося. «В настоящее время информации о преступниках нет.
Финляндия потребовала немедленно освободить похищенную»,
- цитирует сообщение ТАСС.
DW указывает, что в связи с обострением ситуации в Афганистане многие международные организации сокращают число сотрудников в этой стране и принимают дополнительные меры безопасности. Так, немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) в мае закрыло свое бюро в центре Кабула, переведя сотрудников в находящийся под усиленной охраной лагерь на окраине афганской столицы.
Генеральное консульство Германии в Мазари-Шарифе зимой после атаки талибов было переведено на немецкую военную базу.Еще по этой теме