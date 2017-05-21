В Афганистане застрелили немку и похитили гражданку Финляндии

 

Ilustratīvs attēls.. Фото: AHMADULLAH AHMADI / EPA

В столице Афганистана Кабуле вооруженные люди убили немку и похитили гражданку Финляндии, сообщает DW со ссылкой на пресс-секретаря афганского министерства внутренних дел Наджиба Даниша.

В ходе нападения был также убит охранник отеля, где размещалась шведская неправительственная гуманитарная организация Operation Mercy.

МИД Германии подтвердил факт гибели немецкой гражданки.

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В МИД Финляндии в свою очередь сообщили, что финские власти выясняют детали случившегося. «В настоящее время информации о преступниках нет.

Финляндия потребовала немедленно освободить похищенную»,

- цитирует сообщение ТАСС.

DW указывает, что в связи с обострением ситуации в Афганистане многие международные организации сокращают число сотрудников в этой стране и принимают дополнительные меры безопасности. Так, немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) в мае закрыло свое бюро в центре Кабула, переведя сотрудников в находящийся под усиленной охраной лагерь на окраине афганской столицы.

Генеральное консульство Германии в Мазари-Шарифе зимой после атаки талибов было переведено на немецкую военную базу.

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