Названы самые здоровые страны в мире: смотрите, на каком месте Латвия

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Самой здоровой страной в мире названа Италия. Соответствующий рейтинг был опубликован Bloomberg Global Health Index. На втором месте оказалась Исландия, а на третьем – Швейцария.

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Согласно аналитике Bloomberg, в Италии у новорожденного есть больше всего шансов дожить до 80 лет.

При составлении рейтинга эксперты основывались на различных данных о 163 странах мира

и учитывали такие показатели, как продолжительность жизни, причины смерти и разные угрозы для здоровья, включая высокое давление, ожирение, неправильное питание и дефицит чистой воды.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Bloomberg Global Health Index

«Несмотря на то, что Италия относится к числу наиболее развитых стран, уровень безработицы среди молодежи в Италии в данный момент достиг 38,8%, и он один из самых высоких в Европе. Тем не менее, итальянцы находятся в лучшей форме, чем американцы, канадцы и британцы, которые страдают от повышенного кровяного давления и холестерина и демонстрируют ухудшения их психического здоровья», – отмечается в докладе.

Лидирующую позицию Италии в рейтинге самых здоровых стран в мире эксперты связывают с избытком врачей в стране,

а также с диетой, богатой овощами, оливковым маслом, и доступом к свежей продукции, фруктам, постному мясу и рыбе.

Латвия не вошла в ТОП-50, а наши эстонские соседи заняли 38 место. Из ближайших наших соседей также в ТОПе оказалась Финляндия, но на более привлекательном месте - на 15.

Рейтинг ТОП-10 самых здоровых стран выглядит так:

Италия

Исландия

Швейцария

Сингапур

Австралия

Испания

Япония

Швеция

Израиль

Люксембург

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