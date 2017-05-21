В Италии предметом судебного разбирательства стал обычный кот

Две жительницы северной итальянской области Лигурия поссорились из-за кота. Как пишет газета Il Secolo XIX, четырехлетний домашний питомец жил у одной хозяйки, но в течение двух лет ночевал у ее соседки.

Женщины называли кота разными кличками — Бантик и Текила.

Когда соседка переехала, взяв животное с собой, хозяйка зверя заявила о краже. По решению прокурора, кота отобрали у новой хозяйки и вернули в старый дом. Однако женщина обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию.

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Поскольку кот не был оснащен микрочипом, а также не было свидетельств того, что животное принадлежит первой женщине, за исключением медицинской книжки, кота «вернули предполагаемой похитительнице», пишет газета.

Однако урегулировать спор не удалось, и теперь дело о краже животного может попасть в суд по гражданским делам, заключает СМИ.

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