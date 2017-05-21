Основатель Twitter извинился за избрание Трампа

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Один из основателей сервиса микроблогов Twitter Эван Уильямс извинился за то, что Дональд Трамп мог одержать победу во время президентской гонки в США благодаря сервису микроблогов.

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Ранее Трамп заявлял, что возглавить Белый дом он смог благодаря своему микроблогу в Twitter.

Комментируя эти слова Трампа Уильямс заявил: «Роль Twitter в этом - это очень плохо».

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«Если это правда, что он (Трамп) не стал бы президентом, если бы не Twitter - тогда я прошу прощения», - заявил Уильямс в интервью The New York Times.

Первыя речь Дональда Трампа в Конгрессе

Фото: Первыя речь Дональда Трампа в Конгрессе0

Белый дом комментариев по этому поводу не предоставил, отмечает издание. Напомним, что согласно исследованию общественного мнения, которое информационное агентство Reuters провело совместно с центром Ipsos, уровень поддержки президента США Дональда Трампа составляет 38% - это наименьший показатель с момента вступления политика на должность.

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Фото: Первые месяцы Трампа на посту президента США0

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