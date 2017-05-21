Могерини: РФ сегодня трудно назвать сверхдержавой

В связи с экономической ситуацией в Российской Федерации на сегодня ее трудно назвать сверхдержавой, заявила в рамках Всемирного экономического форума по Ближнему Востоку и Северной Африке в Иордании верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает CNBC.

«Если посмотреть на состояние российской экономики сегодня, ее с трудом можно назвать сверхдержавой», - заявила Могерини.

По ее словам, на сегодня показатели ВВП на душу населения в России ниже, чем у большинства отдельных стран Европейского союза.

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«Россия инвестирует много, когда речь идет об оборонных и военных мерах, но не когда дело доходит до экономической мощи»,

- добавила Могерини.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал США единственной сверхдержавой.

«Америка - великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем. Мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами», - заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме около года назад.

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