СМИ рассказали о потере 20 информаторов ЦРУ в Китае

Китайские власти систематически противодействуют шпионским операциям Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Об этом сообщила газета The New York Times, сославшись на американских чиновников.

По их словам, с 2010 по 2012 год были убиты или арестованы от 18 до 20 информаторов ЦРУ, которые до этого работали в Китае. Одного агентов якобы застрелили на глазах его коллег во дворе правительственного здания, что «стало сигналом для тех, кого подозревали в связях с разведкой США».

Источники также назвали положение агентов ЦРУ в КНР худшим за последние десятилетия. По мнению одних, виновником этого стал предатель внутри спецслужбы, другие предполагают, что китайские хакеры взломали американскую зашифрованную систему связи с информаторами за рубежом.

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К 2010 году, качество информации о внутренней работе китайского правительства, которую собирали агенты ЦРУ, повысилось. Этого удалось добиться, завербовав информаторов внутри бюрократического аппарата Пекина. Некоторые из них были гражданами Китая, разочаровавшимися в коррупции властей.

К концу года поток информации стал иссякать, а

к началу 2011 года высокопоставленные сотрудники американских спецслужб осознали, что ценные агенты в Китае начали исчезать.

По версии New York Times, сообщение о ликвидации агентурной сети ЦРУ в Китае говорит о том, «насколько успешны китайцы в противодействии американскому шпионажу», несмотря на то, что ЦРУ считает шпионаж в Китае одной из своих приоритетных задач.

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