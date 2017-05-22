Швейцарцы на референдуме поддержали отказ от АЭС

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Граждане Швейцарии одобрили энергетическую реформу, которая направлена ​​на снижение энергопотребления и развитие возобновляемых источников энергии и запрещает строительство новых атомных электростанций.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты всенародного опроса, сообщает Swissinfo.

По данным исследовательского института GfS Bern, около 58% граждан, принявших участие в голосовании, одобрили вынесенную на референдум «Энергетическую стратегию - 2050».

Реклама

Согласно стратегии АЭС будут работать, пока есть 100% гарантия безопасности.

А новые атомные электростанции в стране строить не будут.

Власти Швейцарии намерены перестроить всю энергетическую отрасль страны на основе экологичности и инновационных технологиях.

Также стратегией предусмотрен переход на возобновляемые источники энергии - гидроэлектростанции, ветрогенераторы и солнечные установки. Государство намерено уменьшить использование импортных углеводородных энергоносителей.

Еще по этой теме
На АЭС во Франции прогремел взрыв

На АЭС во Франции прогремел взрыв

Евросоюз одобрил строительство АЭС в Венгрии

Евросоюз одобрил строительство АЭС в Венгрии


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR

reklama.vesti.lv

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы Showbiz

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы

Пляжный отдых может привести к смерти - не от солнца Wo&Men

Пляжный отдых может привести к смерти - не от солнца

Лере Кудрявцевой вызвали врачей прямо на съемочную площадку Showbiz

Лере Кудрявцевой вызвали врачей прямо на съемочную площадку

Найдено простое средство для пробуждения «уснувшего» либидо Wo&Men

Найдено простое средство для пробуждения «уснувшего» либидо

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера Showbiz

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 