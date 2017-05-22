Швейцарцы на референдуме поддержали отказ от АЭС

Граждане Швейцарии одобрили энергетическую реформу, которая направлена ​​на снижение энергопотребления и развитие возобновляемых источников энергии и запрещает строительство новых атомных электростанций.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты всенародного опроса, сообщает Swissinfo.

По данным исследовательского института GfS Bern, около 58% граждан, принявших участие в голосовании, одобрили вынесенную на референдум «Энергетическую стратегию - 2050».

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Согласно стратегии АЭС будут работать, пока есть 100% гарантия безопасности.

А новые атомные электростанции в стране строить не будут.

Власти Швейцарии намерены перестроить всю энергетическую отрасль страны на основе экологичности и инновационных технологиях.

Также стратегией предусмотрен переход на возобновляемые источники энергии - гидроэлектростанции, ветрогенераторы и солнечные установки. Государство намерено уменьшить использование импортных углеводородных энергоносителей.

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