ВОЗ тратит на поездки больше, чем на борьбу со многими болезнями

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Всемирная организация здравоохранения ежегодно тратит на поездки своих сотрудников больше, чем на борьбу со многими опасными болезнями, показало расследование агентства АР.

По данным агентства, ежегодные расходы ВОЗ, связанные с командировками сотрудников, составляют 201 миллион долларов.

Журналисты посчитали, что это значительно превышает расходы на финансирование программ по борьбе с рядом болезней. Так, на борьбу со СПИДом организация тратит порядка 71 млн долларов в год, с малярией - 61 млн долларов, с туберкулезом - 59 млн, отмечает РИА «Новости».

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При этом АР указывает, что сотрудники ВОЗ зачастую нарушают собственные правила, путешествуя первым классом и бронируя номера в дорогих пятизвездочных отелях. Например, гендиректор организации Маргарет Чан во время своей поездки в Африку останавливалась в президентском номере. Там она обсуждала борьбу с вирусом Эбола. В целом за год гендиректор тратит порядка 370 тысяч долларов на командировки.

В организации на запрос о комментарии ответили, что сама суть работы ВОЗ подразумевает частые поездки персонала. Также отмечается, что в этом году расходы на путешествия сократились на 14% по сравнению с предыдущим. ВОЗ указала, что в прошлом году повышенное количество число командировок сотрудников было вызвано вспышкой Эболы в Африке.


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