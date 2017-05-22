ВОЗ тратит на поездки больше, чем на борьбу со многими болезнями

Всемирная организация здравоохранения ежегодно тратит на поездки своих сотрудников больше, чем на борьбу со многими опасными болезнями, показало расследование агентства АР.

По данным агентства, ежегодные расходы ВОЗ, связанные с командировками сотрудников, составляют 201 миллион долларов.

Журналисты посчитали, что это значительно превышает расходы на финансирование программ по борьбе с рядом болезней. Так, на борьбу со СПИДом организация тратит порядка 71 млн долларов в год, с малярией - 61 млн долларов, с туберкулезом - 59 млн, отмечает РИА «Новости».

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При этом АР указывает, что сотрудники ВОЗ зачастую нарушают собственные правила, путешествуя первым классом и бронируя номера в дорогих пятизвездочных отелях. Например, гендиректор организации Маргарет Чан во время своей поездки в Африку останавливалась в президентском номере. Там она обсуждала борьбу с вирусом Эбола. В целом за год гендиректор тратит порядка 370 тысяч долларов на командировки.

В организации на запрос о комментарии ответили, что сама суть работы ВОЗ подразумевает частые поездки персонала. Также отмечается, что в этом году расходы на путешествия сократились на 14% по сравнению с предыдущим. ВОЗ указала, что в прошлом году повышенное количество число командировок сотрудников было вызвано вспышкой Эболы в Африке.