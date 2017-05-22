Австралия объявила ультиматум тысячам беженцев

 

Фото: AP/Scanpix

Австралия 21 мая, объявила ультиматум более семи тысячам беженцев, прибывшим в страну на лодках, передает DW.

Правительство дало им время до октября, чтобы доказать свое право на получение убежища. В случае, если они этого не сделают, их депортируют и запретят возвращаться.

«Если люди думают, что смогут обобрать австралийского налогоплательщика (...), то извините, игра закончена»,

− заявил министр по вопросам иммиграции Австралии Питер Даттон.

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Он отметил, что стоимость содержания 50 тысяч ищущих убежища, которые прибыли в страну до 2013 года в основном из Афганистана, других стран Ближнего Востока и Шри-Ланки, составляет около 1,4 миллиарда долларов США в год.

На данный момент около 7500 человек не представили документов, которые бы подтверждали их право на получение убежища. Адвокаты беженцев жестко отреагировали на заявление министра, отметив, что их клиенты годами ждут прохождения сложных и длительных процедур подтверждения их права на убежище.

Действия правительства Австралии уже долгое время вызывают серьезную обеспокоенность правозащитных организаций, в частности, через практику высылки искателей убежища в лагеря на удаленных островах в Папуа Новой Гвинее и Науру.

Ранее Австралия и США достигли соглашения об условиях содержания мигрантов в центрах для беженцев в Науру и в Папуа-Новой Гвинее.

Напомним, в октябре 2016 года в Австралии обнародовали законопроект о пожизненном запрете въезда в страну мигрантам, нелегально прибывающим на лодках.


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