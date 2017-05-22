Названа дата, когда украинцев пустят в ЕС без виз

Официальный журнал Евросоюза в понедельник, 22 мая, обнародовал решение об отмене визовых требований для граждан Украины, сообщает «Европейская правда».

Изменения в перечень стран, граждане которых имеют право безвизового въезда в ЕС на период до 90 дней, опубликованы в отдельном выпуске Официального журнала. Отмечается, что это издание обычно не выходит по понедельникам.

Согласно ему, безвизовые поездки граждан Украины в ЕС должны начаться через 20 дней после официальной публикации. Это означает, что в ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.

Реклама

Напомним, 17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.

Еще по этой теме