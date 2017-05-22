Доходы несовершеннолетних детей Кадырова за год выросли в 50 раз

Дочь Кадырова
 

Дочь Кадырова. Фото: REUTERS/Scanpix

Вслед за президентом и премьером РФ, рядом губернаторов, руководителями силовых ведомств и парламентариями декларацию о своих доходах и недвижимости за 2016 год обнародовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Согласно этому документу, опубликованному на сайте чеченской администрации, Кадыров за минувший год заработал почти 11,5 миллиона рублей против чуть более шести миллионов годом ранее.

Доходы его супруги Мадины в минувшем году, напротив, немного сократились - до 2,1 миллиона рублей против 2,829 миллиона в 2015-м. Зато доходы двоих несовершеннолетних детей супругов Кадыровых в 2016 году выросли почти в 50 раз. В нынешней декларации указано, что двое из 12 несовершеннолетних детей самостоятельно заработали по 9,95 миллиона рублей.

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Согласно декларации Кадырова за 2015 год, доходы двух его несовершеннолетних детей составили по 200 с небольшим тысяч рублей. Источники детских заработков в обоих декларациях не указаны, как, впрочем, и взрослых.

В перечне недвижимости в нынешней декларации семьи чеченского лидера значатся жилой дом площадью свыше 2344 кв. м и земельный участок площадью 3668 кв. м, находящиеся в собственности у него самого, а также квартира площадью почти 209,8 кв. м, принадлежащая его супруге. Кроме того, семья Кадыровых имеет в пользовании жилой дом площадью 300 кв. м. Собственных автомобилей у семьи, согласно документу, нет.

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