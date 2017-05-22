Эстонец, выигравший почти 135 000 евро, еще не решил как потратить деньги

Мужчина, выигравший 3 мая в лотерею Viking Lotto 134 431 евро и 90 центов, пока не знает, как потратит выигрыш.
- Многодетная семья из Тукумса выиграла в моментальную лотерею 15 000 евро 12 мая 2017 г.
- «Latvijas Loto», в сотрудничестве с Минфин, реализует проект «Лотерея столетия» 26 апреля 2017 г.
- Двое жителей Латвии на Пасху сорвали куш в лотерею 19 апреля 2017 г.
Победитель работает в промышленной сфере в эстонском Харьюмаа и купил счастливый билет в магазине Rimi в Виймси. У него двое детей и уже трое внуков, сообщает Postimees.ee.
Счастливчик рассказал, что играет в лотерею время от времени. Он всегда покупает билет Viking Lotto с одним полем и билет Eurojackpot с одним полем.
О своей удаче он узнал случайно через пару недель после розыгрыша, когда решил проверить свой билет.
Мужчина говорит, что ему вместе с женой еще предстоит решит как потратить деньги. Он считает, что выигрыш нужно инвестировать в будущее.Еще по этой теме