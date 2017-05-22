Эстонец, выигравший почти 135 000 евро, еще не решил как потратить деньги

Мужчина, выигравший 3 мая в лотерею Viking Lotto 134 431 евро и 90 центов, пока не знает, как потратит выигрыш.

Победитель работает в промышленной сфере в эстонском Харьюмаа и купил счастливый билет в магазине Rimi в Виймси. У него двое детей и уже трое внуков, сообщает Postimees.ee.

Счастливчик рассказал, что играет в лотерею время от времени. Он всегда покупает билет Viking Lotto с одним полем и билет Eurojackpot с одним полем.

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О своей удаче он узнал случайно через пару недель после розыгрыша, когда решил проверить свой билет.

Мужчина говорит, что ему вместе с женой еще предстоит решит как потратить деньги. Он считает, что выигрыш нужно инвестировать в будущее.

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