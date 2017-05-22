СМИ назвали причину смерти вице-премьера Туркмении

Причиной смерти заместителя председателя кабинета министров Туркмении Батыр Эрешов стал суицид — он повесился. Об этом 21 мая сообщил независимый веб-сайт «Хроника Туркменистана».

О смерти 52-летнего Эрешова стало известно 3 мая. Государственное информагентство «Туркменистан-Золотой век» опубликовало некролог, в котором говорилось о скоропостижной кончине вице-премьера.

Причина смерти не сообщалась. Некролог подписан группой членов правительства во главе с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Он представляет собой изложение краткой биографии покойного, который назван способным руководителем, высококвалифицированным специалистом и благородным человеком.

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Батыр Эрешов родился 13 июня 1966 года в Лебапском велаяте (области). В 1990 году окончил Туркменский политехнический институт по специальности инженер-строитель. С июля 2013 года — министр строительства Туркменистана, с апреля по июль 2014 года — министр строительства и архитектуры Туркменистана. С июля 2014 года — заместитель председателя правительства.

Как передает «Хроника Туркменистана», Батыр Эрешов курировал промышленность.

Предполагается, что он мог стать фигурантом одного из дел, заведенных в ходе антикоррупционной кампании,

которая развернулась в Туркменистане. Его сын был арестован в конце апреля.

Батыр Эрешов похоронен на родовом кладбище в Бухарской области Узбекистана.

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