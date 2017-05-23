Киев: При Януковиче украли 40 миллиардов долларов

Виктор Янукович
 

Виктор Янукович. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что за три года президенства Виктора Януковича было украдено около 40 миллиардов долларов, передает Укринформ.

«Кроме 1,1 миллиарда арестованных в Украине средств, принадлежавших Януковичу, только по экспертным оценкам около 40 миллиардов долларов было украдено режимом Януковича за 3 года их так называемого управления», - сказал он.

Министр добавил, что

эти деньги находятся под разными юрисдикциями в разных государствах. Их вывели из страны через сложные схемы.

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По его словам, именно поэтому необходимо принять закон о спецконфискации, так как он дает возможность, в том числе, через международное сотрудничество вернуть эти средства.

«К сожалению, парламент не принял закон о спецконфискации, и необходимость в нем не исчезает», - отметил Петренко.

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