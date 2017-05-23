В Манчестере на концерте взорвался смертник, 19 погибших

По меньшей мере 19 человек погибли, более 59 ранены в результате одного или нескольких взрывов, произошедших во время выступления Арианы Гранде на стадионе Manchester Arena в Великобритании, сообщает местная полиция.

Полиция рассматривает инцидент на стадионе Манчестер Арена как возможный террористический акт. На стадионе в момент взрыва находилось много детей и подростков, сообщает BBC.

Фото: Reuters/AP/Scanpix

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Городские власти считают, что

горожане после взрыва продемонстрировали «настоящий дух Манчестера»:

бесплатные такси, помощь в поиске пропавших, нуждающимся предоставляли ночлег, сообщает DW.com.

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The acts of humanity. Taxi drivers taking the injured to hospital & visitors to safety in the city after terrorist attack #ManchesterArena pic.twitter.com/5M5IMqILuB— Elaine Willcox (@ElaineWITV) May 23, 2017

Фото: Reuters/AP/Scanpix











































































Aizvērt Взрыв в английском Манчестере Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix







Американская поп-певица Ариана Гранде, в ходе концерта которой на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании был совершен теракт, заявила, что она «сломлена» произошедшим. «Я сломлена. От всей души сожалею. У меня нет слов», - написала певица в твиттере после трагедии. Сама 23-летняя певица не пострадала.

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broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

По информации Manchester Arena,

это самый большой крытый стадион в Европе, способный вместить 21 000 человек.

Фото: Reuters/AP/Scanpix

По свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел уже после окончания концерта, когда люди покидали свои места и направлялись к выходу. По данным полиции, взрыв произошел в фойе стадиона.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших при взрыве на стадионе в Манчестере, передает Reuters.

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When the explosion went off after @arianagrande concert in @ManchesterArena hope everyone is safe. #Manchester A post shared by Zach Bruce (@zachwhiteguybruce) on May 22, 2017 at 4:06pm PDT

Мэй добавила, что произошедшее — «ужасающий террористический акт».

Она также сказала, что полиция расследует обстоятельства инцидента.

Мэр Манчестера Энди Бернэм прокомментировал трагические события, произошедшие накануне на стадионе «Манчестер Арена». Это была «страшная ночь для нашего города», написал он на своей странице в Twitter.

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My heart goes out to families who have lost loved ones, my admiration to our brave emergency services. A terrible night for our great city— Mayor Andy Burnham (@MayorofGM) 23 мая 2017 г.

Мэр города выразил соболезнования родным погибших, а также поблагодарил спасательные службы за работы по ликвидации последствий теракта.