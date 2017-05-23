В шведском Гетеборге из-за подозрительной сумки эвакуировали аэропорт

Подозрительная сумка стала причиной эвакуации людей из ряда помещений аэропорта Ланнветтер недалеко от шведского города Гетеборг, передает Reuters.

На оставленной в зале вылета сумке были обнаружены следы взрывчатых материалов. Прибывшие на место инцидента специалисты осмотрели подозрительный предмет.

Рядом с аэропортом полицейские установили заграждения.

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По словам представителя правоохранительных органов, никакой угрозы в связи с произошедшим нет. «Однако мы все же решили, что этот предмет может быть опасным, поэтому приняли необходимые меры. Те пассажиры, которые уже прошли регистрацию, тоже были эвакуированы», — рассказал полицейский.

Информация о том, как инцидент отразится на воздушном сообщении, пока не поступала.

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