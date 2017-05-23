Взрыв в Манчестере: нет сведений о пострадавших латвийцах

В настоящее время в распоряжении Министерства иностранных дел (МИД) Латвии нет сведений о пострадавших в результате взрыва в Манчестере гражданах Латвии, заявил в социальных сетях министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
«Мы продолжаем выяснять», - добавил он.
Министр выразил соболезнования близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде предположительно произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения.
@arlietas nav informācijas par Mančestrā cietušajiem LV valstspiederīgajiem. Ja esat Mančestrā, aicinām paziņot tuviniekiem, ka esat drošībā— Ārlietu ministrija (@Arlietas) 23 мая 2017 г.
Пресс-секретарь МИД Раймонд Янсонс на ЛТВ добавил, что
консульская служба министерства и посольство Латвии в Великобритании работают в усиленном режиме
и поддерживают контакты с полицией Манчестера.
МИД просит всех, кто располагает информацией о людях, которые могли пострадать в результате взрыва, звонить по круглосуточному телефону консульского департамента МИД для чрезвычайных ситуаций +371 26 33 77 11.
В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде предположительно произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения.Еще по этой теме
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