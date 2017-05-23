Взрыв в Манчестере: нет сведений о пострадавших латвийцев

В настоящее время в распоряжении Министерства иностранных дел (МИД) Латвии нет сведений о пострадавших в результате взрыва в Манчестере гражданах Латвии, заявил в социальных сетях министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

«Мы продолжаем выяснять», - добавил он.

Министр выразил соболезнования близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

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Aizvērt Взрыв в английском Манчестере Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix







В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде предположительно произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения.

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@arlietas nav informācijas par Mančestrā cietušajiem LV valstspiederīgajiem. Ja esat Mančestrā, aicinām paziņot tuviniekiem, ka esat drošībā— Ārlietu ministrija (@Arlietas) 23 мая 2017 г.

Пресс-секретарь МИД Раймонд Янсонс на ЛТВ добавил, что

консульская служба министерства и посольство Латвии в Великобритании работают в усиленном режиме

и поддерживают контакты с полицией Манчестера.

МИД просит всех, кто располагает информацией о людях, которые могли пострадать в результате взрыва, звонить по круглосуточному телефону консульского департамента МИД для чрезвычайных ситуаций +371 26 33 77 11.

В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде предположительно произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения.

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