Премьер Австралии назвал взрыв в Манчестере «убийством детей»

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл решительно осудил теракт в Манчестере, где на концерте американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв минувшей ночью. Глава австралийского правительства предположил, что атака была направлена на подростков, и назвал случившееся «убийством детей».

Об этом Тернбулл заявил в ходе выступления в парламенте во вторник, 23 мая, сообщает ТАСС. «Эта атака была особенно гнусной и подлой, поскольку она была, судя по всему, намеренно направлена на подростков», - сказал премьер Австралии.

«Это была атака на невинных людей, и нет преступления ужаснее убийства детей»,

- подчеркнул премьер-министр.

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Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Австралии, сотрудники австралийского посольства в Лондоне в настоящее время пытаются установить, не было ли среди жертв взрыва в Манчестере граждан этой страны.

Согласно последним данным полиции Манчестера, в результате взрыва 19 человек погибли и еще около 50 получили ранения. Власти рассматривают произошедшее как теракт. СМИ сообщили, что это был самоподрыв смертника.











































































Aizvērt Взрыв в английском Манчестере Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix







Взрыв прогремел в понедельник, 22 мая, вечером на крытом стадионе Manchester Arena в британском городе Манчестере. Инцидент произошел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 вторника по Латвии) сразу после завершения выступления американской поп-певицы.

Британская транспортная полиция подтвердила, что взрыв прогремел в фойе стадиона.

23-летняя американская певица Ариана Гранде популярна в первую очередь среди молодежной аудитории. На концерте в Манчестере, по свидетельству очевидцев, было много подростков и детей.

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