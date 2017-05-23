Шеф полиции Манчестера: среди погибших есть дети

 

Фото: AP/Scanpix

Во время взрыва на концерте в Манчестере убиты 22 человека, среди них есть дети - подтвердил на специально созванной пресс-конференции шеф полиции Манчестера Иан Хопкинс.

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Взрыв совершил террорист-смертник, на данный момент полиция проверяет, действовал ли он в одиночку.

Хопкинс призвал людей пока воздержаться от слухов по поводу предполагаемой личности террориста.

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Взрыв в английском Манчестере

Фото: Взрыв в английском Манчестере0

Напомним, по информации на 9 часов утра уже 22 человека погибли, более 59 ранены в результате одного или нескольких взрывов, произошедших во время выступления Арианы Гранде на стадионе Manchester Arena в Великобритании.

Американская поп-певица Ариана Гранде, в ходе концерта которой на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании был совершен теракт, заявила, что она «сломлена» произошедшим. «Я сломлена. От всей души сожалею. У меня нет слов», - написала певица в твиттере после трагедии. Сама 23-летняя певица не пострадала.

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