Ответственность за взрыв в Манчестере взяло на себя ИГИЛ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Ответственность за взрыв в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал, соответствующее видео боевиков размещено в социальных сетях.

Взрыв в английском Манчестере

Фото: Взрыв в английском Манчестере0

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» прогремел вечером 22 мая после концерта певицы Арианы Гранде, его жертвами стали 22 человека, еще 59 человек пострадали. По данным Reuters, среди зрителей было много детей и подростков. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел уже после окончания концерта, когда люди покидали свои места и направлялись к выходу. По данным полиции, преступление совершил террорист-смертник. Взрывное устройство, сработавшее на стадионе, сдетонировало у входа/выхода, оно было начинено гвоздями, сообщало news.com.au, со ссылкой на источники.

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