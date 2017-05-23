В Лондоне эвакуировали автовокзал из-за бесхозного предмета

Автовокзал Виктория в Лондоне был эвакуирован из-за подозрительного предмета. Как сообщает Reuters, автовокзал закрыт, на ведущих к нему улицах выставлен полицейский кордон, который разворачивает машины и пешеходов, пытающихся пройти в направлении станции.

Саперы проверяют подозрительную коробку, которая была найдена на вокзале, добавляет СМИ. Эксперты пытаются выяснить, нет ли внутри взрывного устройства.

В городе предприняты дополнительные меры безопасности после теракта в Манчестере.

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Взрыв произошел на стадионе «Манчестер Арена» в ночь на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.











































































Aizvērt Взрыв в английском Манчестере Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix







По последним данным, погибли 22 человека, в больницах остаются еще 59 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство».

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