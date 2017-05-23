В Японии из-за жары госпитализировали почти тысячу человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Японии из-за жары, установившейся на значительной территории страны, за неделю госпитализировали почти тысячу человек. Такие данные с 15 по 21 мая содержаться в отчете Управления пожарной охраны Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи.

В ведомстве подчеркнули, что почти половина из пострадавших – люди старше 65 лет. Наибольшее число пострадавших – в Токио и в префектурах Аити, Осака, Хего, Саитама и Канагава.

По данным главного метеорологического агентства Японии, жаркая погода сохранится в ближайшие дни на большей территории страны. В связи с повышением температуры метеорологи призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.

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Отметим, австралийские ученые утверждают, что к 2025 году летняя жара, которая сейчас считается аномальной, станет нормой.


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