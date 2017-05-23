ЕС пообещал нанести ответный удар терроризму

 

Фото: AP/Scanpix

Евросоюз соболезнует Великобритании в связи с терактом в Манчестере и намерен вместе с ней нанести ответный удар терроризму. Об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

«Я выражаю мои глубочайшие соболезнования премьер-министру (Великобритании Терезе) Мэй и британскому народу. Сегодня мы скорбим с вами. Завтра мы будем бок о бок с вами наносить ответный удар тем, кто стремится разрушить наш образ жизни», – заявил Юнкер.

Он отметил, что террористы недооценивают устойчивость ЕС и Великобритании.

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«Эти трусливые нападения только укрепят нашу готовность работать вместе, чтобы нанести поражение исполнителям таких подлых действий»,

– говорится в коммюнике.

Напомним, вечером 22 мая в Манчестере произошел взрыв на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, среди которых есть дети, около 50 получили ранения.

Ответственность за теракт на стадионе Манчестер-Арена взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.


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