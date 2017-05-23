Тревога в торговом центре Arndale в Манчестере оказалась ложной

 

Фото: REUTERS/Scanpix

 

Полиция убирает ограждения, двери центра открыты, люди постепенно возвращаются на свои места, передает радиостанция BBC.

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Ранее СМИ сообщали, что торговый центр Arndale был эвакуирован т, оттуда «бегут толпы людей». Отмечалось, что около торгового центра раздался взрыв. Очевидцы сообщили, что слышали нечто похоже на «хлопок» или «выстрелы».

Телеканал Sky News отмечал, что полиция Манчестера арестовала мужчину. Однако

позднее в полиции пояснили, что арест не был связан с терактом на стадионе в ночь на 23 мая.

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Теракт произошел у входа на стадион «Манчестер Арена». Погибли 22 человека, 59 ранены. Преступление осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести.

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