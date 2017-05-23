Полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

В Манчестере арестован 23-летний подозреваемого в причастности к теракту на стадионе города. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

«Что касается инцидента прошлой ночью на арене Манчестера, мы можем подтвердить, что в Южном Манчестере был арестован 23-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Twitter

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.— G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

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Напомним, вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.

К настоящему времени погибли 22 человека.