Полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

 

Фото: AP/Scanpix

В Манчестере арестован 23-летний подозреваемого в причастности к теракту на стадионе города. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

«Что касается инцидента прошлой ночью на арене Манчестера, мы можем подтвердить, что в Южном Манчестере был арестован 23-летний мужчина», — говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.

К настоящему времени погибли 22 человека.

Взрыв в английском Манчестере

Фото: Взрыв в английском Манчестере0



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