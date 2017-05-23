Во время теракта в Манчестере в зале находилась девочка из Латвии

Во время теракта, произошедшего в Манчестере, в конкретном зале находилась 16-летняя школьница из Латвии Катрина, которая живет в Великобритании, сообщает передача «LNT Dienas ziņas».

Физически девушка не пострадала, но находится в глубоком шоке, рассказала передаче ее мама Яна Матулёне. Сама мама только сейчас начала осознавать произошедшее.

«Шок начался тогда, когда позвонили друзья и сказали, что там внутри бомба. Я подумала - там Карина, ужас. Паника началась сразу. Я никогда не переживала такие ощущения, когда ребенок в месте, где произошел теракт», - рассказала мама.

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На концерте подросток Катрина была она, а мама обещала встретить ее у арены. По дороге в концертный зал, когда она узнала о произошедшем и после этого уже на месте событий услышала крики о взрыве бомбы и увидела окровавленных посетителей концерта, ее охватило отчаяние.































Aizvērt Утро после кровавой ночи в Манчестере AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







«Пробовала дозвониться, но поняла, что она недоступна. Бежала сквозь толпу, прибежала к воротам, полиция не пускала. После этого я просто начала кричать ее имя - Катрина, Катрина! Я кричала в полный голос. Тогда она - мама, мама! И выбежала из толпы. Я сказала - побежали, ребенок! Она ответила, что не может бежать, ноги подгибаются от стресса и паники», - рассказала мама проживающей в Манчестере Яны.











































































Aizvērt Взрыв в английском Манчестере Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix







Девочке в школе сегодня утром уже обеспечили психологическую поддержку, так как она видела как окровавленных людей, так и то, что люди в панике топтали других.

«Там был взрыв, люди в крови, мамы поднимают своих детей. Когда открыли двери, все в панике кричали, толкались, лезли по головам. Она говорит - там девочка бежала, но все на нее наступали и не позволяли никого поднять! Ужасно! Ее всю трясло», - вспоминает Яна.

Посольство Латвии в Великобритании оказало моральную поддержку семье.

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