Эстонцы на границе с Латвией установили счетчик недополученного алкогольного акциза

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На эстонско-латвийской границе установили информационное табло, которое в режиме реального времени показывает предполагаемую сумму акциза на алкоголь, который не поступил в бюджет Эстонии из-за налоговой политики правительства, мотивирующей потребителей покупать алкогольную продукцию в соседней Латвии. Об этом сообщает портал rus.err.ee.

Информационное табло было установлено по инициативе Союза мелких торговцев Эстонии у погранперехода в Икла.

«По оценке Союза мелких торговцев, с начала прошлого года до настоящего времени из-за агрессивной политики по акцизам на алкоголь Эстония недополучила около 27 млн евро, а эстонские потребители каждую секунду выводят из страны 60 евроцентов налоговых поступлений», — говорится в сообщении.

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Организация оценивает потери госбюджета Эстонии от недополученного в 2017 году акциза в 40 млн евро.

«С учетом дополнительного повышения акцизов на алкоголь с 1 июля, Эстония в 2017 году подарит Латвии 40 млн евро налоговых поступлений», — отмечается в сообщении.

Из-за разницы в акцизах между Эстонией и Латвией активизировалась приграничная торговля. В результате этого в Южной и Центральной Эстонии возникли районы, в которых пропала экономическая целесообразность держать небольшие магазины, считают в Союзе мелких торговцев.

«В результате резкого повышения акцизов сельские районы ждет закрытие многих маленьких магазинов. Это приведет к уменьшению доступности повседневных продовольственных и потребительских товаров, а также к исчезновению возможностей оказывать почтовые и банковские услуги. Кроме того, в связи с закрытием сельских магазинов в сельских районах пропадут сотни рабочих мест», — отмечается в сообщении.

В Союз мелких торговцев входит около 150 маленьких магазинов.

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