Родители обратились к соцcетям в поисках детей, пропавших после теракта в Манчестере

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Большинство зрителей на концерте Арианы Гранде были подростками и студентами. До сих пор ещё не все родственники и друзья знают о судьбе тех, кто ушёл вечером в понедельник развлечься и не вернулся. Они публикуют фотографии пропавших в социальных сетях и просят откликнуться тех, кто что-то знает.

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15-летняя Оливия Кэмпбелл ушла на концерт вместе с другом-одноклассником. Мальчик сейчас в больнице, а до девочки мама не могла дозвониться всю ночь, и в полиции ей тоже помочь не смогли. Шарлотта Кэмпбелл этим утром ещё надеялась на лучшее и в эфире программы «Доброе утро, Британия» просила тех, кто может что-то знать о судьбе Оливии, сообщить на горячую линию.

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Большинству из тех, кто пришёл вечером в понедельник на концерт Арианы Гранде на «Манчестер Арене», было от 15 до 22 лет. Полиция, хотя список ещё официально не опубликован, заявила, что среди погибших были дети.

Старшие школьники и студенты явились на концерт группами и поодиночке. Подростки помладше были в зале с родителями.

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