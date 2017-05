Родители обратились к соцcетям в поисках детей, пропавших после теракта в Манчестере

15-летняя Оливия Кэмпбелл ушла на концерт вместе с другом-одноклассником. Мальчик сейчас в больнице, а до девочки мама не могла дозвониться всю ночь, и в полиции ей тоже помочь не смогли. Шарлотта Кэмпбелл этим утром ещё надеялась на лучшее и в эфире программы «Доброе утро, Британия» просила тех, кто может что-то знать о судьбе Оливии, сообщить на горячую линию.

Twitter

Manchester terror attack: Earlier we spoke to a parent looking for her missing 15-year-old daughter Olivia Campbell … heartbreaking pic.twitter.com/r0OuKguXhZ— Good Morning Britain (@GMB) May 23, 2017