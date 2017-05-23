Родители обратились к соцcетям в поисках детей, пропавших после теракта в Манчестере

Большинство зрителей на концерте Арианы Гранде были подростками и студентами. До сих пор ещё не все родственники и друзья знают о судьбе тех, кто ушёл вечером в понедельник развлечься и не вернулся. Они публикуют фотографии пропавших в социальных сетях и просят откликнуться тех, кто что-то знает.

15-летняя Оливия Кэмпбелл ушла на концерт вместе с другом-одноклассником. Мальчик сейчас в больнице, а до девочки мама не могла дозвониться всю ночь, и в полиции ей тоже помочь не смогли. Шарлотта Кэмпбелл этим утром ещё надеялась на лучшее и в эфире программы «Доброе утро, Британия» просила тех, кто может что-то знать о судьбе Оливии, сообщить на горячую линию.

Twitter

Manchester terror attack: Earlier we spoke to a parent looking for her missing 15-year-old daughter Olivia Campbell … heartbreaking pic.twitter.com/r0OuKguXhZ— Good Morning Britain (@GMB) May 23, 2017

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Большинству из тех, кто пришёл вечером в понедельник на концерт Арианы Гранде на «Манчестер Арене», было от 15 до 22 лет. Полиция, хотя список ещё официально не опубликован, заявила, что среди погибших были дети.

Старшие школьники и студенты явились на концерт группами и поодиночке. Подростки помладше были в зале с родителями.











































































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