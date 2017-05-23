Теракт в Манчестере
 

Теракт в Манчестере. Фото: REUTERS/Scanpix

Взрыв совершил 23-летний Салман Абеди, сообщил американский телеканал без указания источников информации.

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Теракт на концерте в Манчестере совершил 23-летний Салман Абеди, передает американский канал CBS News, не указав при этом источники этой информации.

По его данным, британская разведка знала об Абеди ранее. В то же время канал не сообщал, имел ли он британское гражданство.

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Взрыв в английском Манчестере

Фото: Взрыв в английском Манчестере0

Как известно, полиция полагает, что взрыв устроил террорист-смертник. Позже ИГИЛ рассказал подробности теракта в Манчестере. Боевики заявили, что исполнителю удалось разместить взрывное устройство в толпе молодежи.

Отметим, что возможный организатор теракта в Манчестере уже задержан. Полиция сообщила, что арестован мужчина 23 лет.

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