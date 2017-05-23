Взрыв совершил 23-летний Салман Абеди, сообщил американский телеканал без указания источников информации.
Теракт на концерте в Манчестере совершил 23-летний Салман Абеди, передает американский канал CBS News, не указав при этом источники этой информации.
По его данным, британская разведка знала об Абеди ранее. В то же время канал не сообщал, имел ли он британское гражданство.
Как известно, полиция полагает, что взрыв устроил террорист-смертник. Позже ИГИЛ рассказал подробности теракта в Манчестере. Боевики заявили, что исполнителю удалось разместить взрывное устройство в толпе молодежи.
Отметим, что возможный организатор теракта в Манчестере уже задержан. Полиция сообщила, что арестован мужчина 23 лет.Еще по этой теме