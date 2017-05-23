В Кремле назвали темы встречи Путина и Макрона

 

Фото: AP/Scanpix

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проведут первую встречу, чтобы познакомиться и обсудить двухсторонние отношения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«Это и проекты торгово-экономического сотрудничества, и культурное взаимодействие, и так далее», — сказал Песков. По его словам, стороны также обсудят основные «болевые точки» на международной арене, такие как региональные конфликты в мире.

29 мая Путин приедет в Париж, чтобы встретиться с Макроном. Визит российского лидера приурочен к 300-й годовщине визита императора Петра I во Францию. В связи с этой датой президенты откроют в Версале выставку, подготовленную Эрмитажем.

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Бывший министр экономики Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции 7 мая. 14 мая он принял присягу главы республики.

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