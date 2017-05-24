Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 120

Policija pārbauda Salmana Abedi dzīvesvietu
 

Policija pārbauda Salmana Abedi dzīvesvietu. Фото: AP/ScanPix

Медики сообщили, что в результате теракта в Манчестере пострадали порядка 120 человек.

«Мы госпитализировали 59 пациентов. Еще около 60 легкораненым была оказана помощь, но они не поехали в больницу», — приводит The Manchester Evening News слова главы Северо-Западной службы медпомощи Дерека Картрайта.

Ранее полиция Манчестера назвала имя смертника. Им оказался 22-летний Салман Абеди из семьи ливийских мигрантов. В настоящее время устанавливается, были ли у него сообщники.

Взрыв прогремел в ночь вторник на стадионе «Манчестер-арена» во время концерта певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в основном молодые люди и дети.

Реклама
Еще по этой теме
Родители обратились к соцcетям в поисках детей, пропавших после теракта в Манчестере

Родители обратились к соцcетям в поисках детей, пропавших после теракта в Манчестере

Свидетельницей теракта в Манчестере стала 16-летняя школьница из Латвии

Свидетельницей теракта в Манчестере стала 16-летняя школьница из Латвии

Теракт в Манчестере: СМИ назвали исполнителя

Теракт в Манчестере: СМИ назвали исполнителя



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Аналитики назвали цену будущего iPhone 8 Hi-Tech

Аналитики назвали цену будущего iPhone 8

ФОТО: 50-летняя Сальма Хайек стала клубничной блондинкой Showbiz

ФОТО: 50-летняя Сальма Хайек стала клубничной блондинкой

Канадцы начали разработку соцсети Ukrainians Hi-Tech

Канадцы начали разработку соцсети Ukrainians

Чудо-пышечка! Балерина plus size стала звездой модной рекламы Wo&Men

Чудо-пышечка! Балерина plus size стала звездой модной рекламы

Ученые доказали возможность размножения в космосе Hi-Tech

Ученые доказали возможность размножения в космосе

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 