Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 120

Медики сообщили, что в результате теракта в Манчестере пострадали порядка 120 человек.

«Мы госпитализировали 59 пациентов. Еще около 60 легкораненым была оказана помощь, но они не поехали в больницу», — приводит The Manchester Evening News слова главы Северо-Западной службы медпомощи Дерека Картрайта.

Ранее полиция Манчестера назвала имя смертника. Им оказался 22-летний Салман Абеди из семьи ливийских мигрантов. В настоящее время устанавливается, были ли у него сообщники.



Взрыв прогремел в ночь вторник на стадионе «Манчестер-арена» во время концерта певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в основном молодые люди и дети.

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