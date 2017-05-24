Опознана вторая жертва теракта в Манчестере - восьмилетняя Сафия

 

Фото: Скриншот Twitter

Идентифицирована вторая жертва теракта в Манчестере - ею стала восьмилетняя девочка Сафия, которая на концерт отправилась вместе с матерью и сестрой - сообщает «The Independent».

Маленькая Сафия во время теракта отдалилась от родных и погибла в результате полученных от взрыва травм. Мать и сестра были доставлены в местную больницу и на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Взрыв в английском Манчестере

Фото: Взрыв в английском Манчестере0

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Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» прогремел вечером 22 мая после концерта певицы Арианы Гранде, его жертвами стали 22 человека, еще 59 человек пострадали.

По данным Reuters, среди зрителей было много детей и подростков. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел уже после окончания концерта, когда люди покидали свои места и направлялись к выходу.

По данным СМИ, преступление совершил террорист-смертник.

Теракт в Манчестере был признан местной полицией самым крупным в Британии после трагедии 2005, когда произошли 4 скоординированных взрыва, осуществленных террористами-смертниками — были взорваны три поезда Лондонского метрополитена, погибли 52 человека, были ранены около 700.

Большой резонанс в обществе вызвал тот факт, что смертники были гражданами Соединенного Королевства.

Утро после кровавой ночи в Манчестере

Фото: Утро после кровавой ночи в Манчестере0

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